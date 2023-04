Retroscena Spalletti, ha voluto tenere Zerbin e Gaetano a gennaio

La Gazzetta dello Sport riporta una curiosità che riguarda due giocatori azzurri: Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano.

Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano avrebbero conquistato in pieno la fiducia di Luciano Spalletti. Nonostante la loro presenza in campo non sia frequente, il tecnico Luciano Spalletti avrebbe deciso di tenerli in rosa a gennaio.

Ecco quanto riportato in merito dall’odierna edizione della Gazzetta dello Sport:

“Curiosità, ovviamente, per vedere all’opera i giovani Zerbin e Gaetano, che Spalletti ha voluto tenere in organico anche dopo la sosta per il Mondiale perché cresciuti giorno per giorno in allenamento. Zerbin, già convocato anche in Nazionale, sta studiando da Kvara dribbling e movimenti mentre Gaetano è stato trasformato da mezzala in regista “alla Lobotka” e oggi si metterà al comando delle operazioni per il suo primo vero ciak.”

