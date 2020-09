Fiorentina, Chiesa rifiuta l’estero. Vuole restare in Serie A. Napoli e Juve ci pensano

Chiesa vuole solo la Serie A

Federico Chiesa continua a ricevere richieste, anche dall’estero, ma l’esterno della Fiorentina ha ribadito la volontà di restare in Italia. Lo stesso presidente del clun viola, Rocco Comisso, ha confermato la volontà dell’esterno della Nazionale: Chiesa? L’ho già detto, se arrivano le offerte giuste andrà via. Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma niente di concreto e lui vuole rimanere in Italia”. La Fiorentina, per cedere il suo gioiello, chiede milioni di Euro cifra che non molti club possono permettersi attualmente. In Italia, i top team, non sembrano avere molto interesse. La Juventus ha problemi di bilancio, mentre l’Inter sembra orientata verso altri obiettivi. Il Milan,invece, solo in caso di cessione di Paquetà potrebbe fare un tentativo. Il Napoli, ha già investito molto su Osimhen e solo la cessione di alcuni big potrebbe rendere l’operazione fattibile.

