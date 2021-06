Borriello: “Inaugurazione ufficiale del Maradona a breve: domani incontro il calcio Napoli”

Borriello sull’inaugurazione del Maradona

Napoli Calcio – Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime sull’inaugurazione dello stadio Maradona. Ecco quanto ha dichiarato:

“Inaugurazione ufficiale del Maradona? Tutto fatto, ora possiamo avere un po’ di gente allo stadio. Con gli europei, una eprcentuale di tifosi può entrare. Stiamo pensando ad un’inaugurazione bella e giusta. Ho ascoltato Bruscolotti, domani incontrerò il Calcio Napoli che farà parte alla festa. Pensiamo ad una inaugurazione con una statua all’interno dello stadio. Siamo pronti a fare qualcosa di bello per la città. Sarebbe bello avere una partita e contare sulla disponibilità di tanti campioni che verrebbero gratuitamente ma ai quali va dato un soggiorno. Se dovesse essere difficile, inviteremo artisti napoletani e chi vuole venire. Statua? Le cose non vanno bene, quell’indagine ci ha rallentato un po’. Non vorrei legare la statua alla nostra amministrazione che ormai è giunta al termine. Mi voglio concentrare più sullo stadio in questi ultimi 2-3 mesi di lavoro. Terzo anello? Non sarà mai più utilizzato: la capienza è sui 54mila posti. In cantiere non c’è possibilità, anche economica, di fare una barriera”.

