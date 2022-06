Braccio di ferro Ounas-Napoli: non vuole partire, ma ADL intende cederlo

La Gazzetta dello Sport – Braccio di ferro tra Ounas e Napoli: ADL vuole cederlo, lui cerca l’ingaggio migliore da svincolato.

Adam Ounas, in scadenza nel 2023, ha diversi estimatori in Serie A. Il Napoli vorrebbe cederlo il più velocemente possibile, mentre il calciatore prende tempo per riuscire a strappare un ingaggio migliore da svincolato. Si rischia il braccio di ferro tra società e giocatore.

