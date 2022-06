Cucci: “Mertens? Non è una perdita irreparabile, un uomo non mette al centro i soldi…”

Non tutti sono dalla parte di “Ciro”

Italo Cucci, storico giornalista italiano, ha parlato di Dries Mertens nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

Queste le sue parole:

[…]Ospina e Mertens sembrano non rinnovare? A questo punto quello che pensavo una perdita irreparabile ora non lo è più. Un uomo lo vedi fino in fondo, senza mettere al centro di tutto i soldi, che con i tempi che si corrono diventano un insulto ai tifosi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo: “Spalletti ha danneggiato Meret. Koulibaly? ADL procede senza tenere conto del tecnico”

“91 punti senza gloria”, un viaggio nel sogno rivoluzionario del Napoli di Sarri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il governo apre allo stop del gas russo