Braconaro, CTS: “Serie A, adesso si rischia. Pronto il piano B”

Serie A, adesso si rischia lo stop

Nel corso della diretta di Radio Goal, è intervenuto Francesco Braconaro membro del CTS. Nel corso del suo intervento, si è parlato di cosa rischia la Serie A. Ecco quanto dichiarato:

“Il calcio rischia lo stop? Sono dell’avviso che la Lega di Serie A stia lavorando ad Piano B, soprattutto per evitare di farsi trovare impreparata in caso di sviluppi particolari dell’epidemia. Credo che un Piano B sia già in mente della dirigenza del calcio. Ci saranno valutazioni in base agli aggiornamenti dei numeri del Covid.19 in Italia. n questo momento fare i tamponi è l’unica soluzione per combattere il coronavirus. I contagi stanno crescendo a dismisura in tutto il paese, c’è bisogno che ognuno faccia il proprio dovere. Va detto anche che il 95% delle persone contagiate ad oggi non mostra sintomi della malattia. Ma questo non deve far rilassare nessuno perché gli ospedali non possono rischiare di ritrovarsi pieni. Più aumentano i contagi più c’è questo rischio. Non dimentichiamo i camion militari con le bare appena qualche mese fa: sono oltre 37mila i morti in Italia”.

