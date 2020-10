L’ex arbitro Russo analizza l’episodio del mancato rigore

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex arbitro Carmine Russo che ha così commentato l’episodio del mancato rigore in Benevento-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Era assolutamente calcio di rigore. Lozano prende il tempo alla difesa del Benevento, facendo un bel taglio, e Foulon nell’intenzione di fermare il controllo fatto da Lozano lo tocca sul piede di richiamo e lo spinge a terra. Doveri non era posizionato bene, per cui l’ha valutato come normale contrasto di gioco. Ma quello è un calcio di rigore abbastanza evidente. Ricordo che in quel caso, siccome Lozano aveva controllato il pallone, c’era anche il cartellino rosso per Foulon perché era chiara azione da gol”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

DPCM – Commercianti, professionisti e lavoratori dello spettacolo: manifestazione di protesta a Piazza del Plebiscito

Bundesliga, la decisione del VAR spiegata attraverso Twitter!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: in arrivo protocollo Ue sui test per i viaggi