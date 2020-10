Bundesliga, la decisione del VAR spiegata attraverso Twitter!

I direttori di gara tedeschi, attraverso l’account ufficiale degli arbitri, spiegano le decisioni prese in tempo reale

La VAR, nonostante sia un successo, non ha cancellato del tutto le polemiche nei post-partita in tutto il mondo. La federazione calcistica tedesca, la DFB, ha deciso di fare un esperimento affidandosi al mondo social, in particolare a Twitter. Gli arbitri tedeschi, attraverso l’utilizzo in live-time di un account, commentano i motivi che hanno portato alla decisione del Var in ogni partita a ogni episodio. La spiegazione, per le partite di Bundesliga e di Zweite Bundesliga, arriva direttamente dalla sala principale del Var a Colonia.

Come ripreso dal portale sportmediaset, questo è un episodio commentato dall’account. Si è messo in risalto un gol convalidato nella sfida tra Bochum e Aue dopo il check per un presunto fuorigioco.

La traduzione: “Decisione arbitro: gol. Motivo del test: fuorigioco? Decisione finale: gol”.

