Carlo Alvino: ” Lobotka in sovrappeso, Europa Leauge il vero obbiettivo”

Nel corso di Radio Goal, il giornalista Carlo Alvino ha analizzato il momento del Napoli e ha detto la sua anche sui nuovi acquisti. Ecco cosa ha dichiarato:

“Ieri la panchina faceva venire i brividi, era da top club europeo. Il Napoli sta recuperando dal punto di vista fisico e mentale, così come in classifica. Lobotka ha qualche chilo in più, quando sarà al top e avrà recuperato la piena forma vedrete che calciatore ha preso il Napoli! L’obiettivo stagionale deve essere quello di centrare l’Europa League, poi una volta blindato il sesto posto si vedrà. Il Napoli è superiore ad Atalanta e Roma sulla carta, ma se ha nove punti in meno vuol dire che ha sbagliato. La squadra sa che è in ripresa, ma sa anche che non può permettersi il minimo errore”.

