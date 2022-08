Napoli, tegola Demme: il centrocampista vuole lasciare il club

Secondo il giornalista Nicolò Schira il centrocampista del Napoli Diego Demme vorrebbe andar via dal club azzurro.

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del centrocampista Diego Demme. Secondo Schira quest’ultimo non sarebbe attualmente soddisfatto della sua situazione, infatti vorrebbe andar via da Napoli per iniziare una nuova esperienza altrove.

Nicolò Schira interviene inoltre sul mercato della Società partenopea, in particolare sui colpi in entrata che a breve potrebbero avvenire. Se così fosse Diego Demme troverebbe ancora meno spazio all’interno del Napoli.

Ecco le parole del giornalista:

“Se il Napoli chiude Ndombele, Keylor Navas e Raspadori, esce rinforzato da questa sessione di calciomercato. Potrebbe arrivare, inoltre un altro centrocampista perché alla corte di Luciano Spalletti c’è uno scontento, cioè Diego Demme. Il giocaotre non è felice, vuole andare via e qualora dovesse partire il Napoli prenderebbe un altro centrocampista che andrebbe a sostituire l’italo tedesco in uscita.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Ambrosino a Fabian a parte

Verona Napoli, Cioffi vuole di più dalla sua proprietà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Allerta in Campania e Liguria, ma da martedì torna l’afa