Napoli: ottimismo per Navas, Meret potrebbe partire a gennaio

L’arrivo di Keylor Navas al Napoli potrebbe andare a buon fine, intanto Alex Meret potrebbe andar via a gennaio.

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino si concentra sulla situazione mercato in casa Napoli, in prticolare su quella dei portier Keylor Navas ed Alex Meret. Secondo il quotidiano c’è ottimismo per l’arrivo dell’estremo difensore dal Paris Saint-Germain, mentre Alex Meret potrebbe lasciare il club a gennaio. Il portiere friulano sta comunque continuando a dimostrare tutte le sue doti; Meret è stato uno dei titolari durante la sfida tra Napoli e Verona ed è stato anche uno dei migliori in campo.

Di seguito quanto riportato dal quotidiano campano:

“Sul fronte Navas regna un certo ottimismo: il costaricano punta a un’avventura da titolare e il Napoli assicura questo. Poi, chiaro, bisognerà fare i conti con Meret: perché se arriva Navas (o Kepa), Meret andrà via (o adesso o a gennaio) altrimenti dovrà rinnovare. In ogni caso, un groviglio non di poco conto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Ambrosino a Fabian a parte

Verona Napoli, Cioffi vuole di più dalla sua proprietà

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Allerta in Campania e Liguria, ma da martedì torna l’afa