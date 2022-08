Napoli, report allenamento: Ambrosino a Fabian a parte

La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento odierna della squadra, lavoro a parte per Ambrosino e Fabian Ruiz.

La SSC Napoli ha pubblicato anche oggi il report dell’allenamento della squadra. Il giorno dopo la prima sfida di campionato, che è coincisa con una netta vittoria per 2-5, gli azzurri di Luciano Spalletti sono già tornati ad allenarsi a Castel Volturno. Obiettivo della settimana: dare il meglio nella sfida contro il Monza di domenica 21 agosto, in programma alle ore 18:30. In tale occasione inoltre il Napoli tornerà nel proprio stadio e tornerà a sentire tutto il supporto dei propri tifosi.

Tornando all’allenamento odierno, la Società sottolinea il lavoro individuale di Giuseppe Ambrosino e Fabian Ruiz. Di seguito il comunicato del club.

“Dopo il successo a Verona nel debutto in campionato, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSC Konami Training Center. gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico tra campo e palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e di seguito partitina di allenamento con la Primavera. Ambrosino e Fabian hanno fatto lavoro personalizzato in palestra e in campo.”

📌 Report allenamento https://t.co/02GwJNDASD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 16, 2022

