Bargiggia su Simeone: “Ecco perché non è stato annunciato”

Paolo Bargiggia interviene sulla questione relativa a Giovanni Simeone, in particolare sul mancato annuncio da parte del Napoli

Paolo Bargiggia è intervenuto sull’attaccante Giovanni Simeone. Il giornalista di Mediaset ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”, in onda su 1 Radio Station Radio ed ha spiegato il motivo per il quale l’argentino non è stato ancora annunciato dalla SSC Napoli come un nuovo membro del club.

Giovanni Simeone è infatti in trattativa con gli azzurri da un po’ di tempo. Il giocatore avrebbe scelto il club azzurro come meta prediletta e l’accordo con l’Hellas Verona sembra essere stato quasi raggiunto. Tuttavia mancherebbe ancora un dettaglio da definire: Bargiggia spiega che ciò non ancora definito sarebbe la cifra legata al bonus di Simeone.

Di seguito ecco infatti le sue affermazioni a riguardo:

“Il contratto di Simeone non è ancora stato depositato perché gli avvocati devono ancora definire gli ultimi cinquecentomila euro di bonus. Una volta che questi dettagli saranno risolti, l’argentino sarà un nuovo calciatore del Napoli.”

