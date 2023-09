Corriere dello Sport – Braga-Napoli, 100′ di panico per Garcia: Kvara ed Anguissa non ci sono.

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sul successo di ieri del Napoli a Braga: “Braga sa di altro, adesso, e in questa giornata che il Napoli oggi vivrà ancora in Portogallo, Rudi Garcia rivedrà quei 100′ da cuore e batticuore, prima felice e poi cupo e poi di nuovo rivitalizzato dall’autorete che un po’ sistema l’umore ma non azzera il pregresso, incluso il pathos. L’analisi sui singoli, su Kvara che non va, su Anguissa che non c’è, sulle sofferenze, sulla difesa a cinque (anche a sei) nel finale rientra nella dialettica, ma i tre punti appartengono alla classifica che diventa la stella polare di questo bimestre di Juan Jesus, che non nasconde i suoi desideri”.

