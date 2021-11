Paolo Bargiggia sulle trattative tra ADL e Insigne

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Football, dove è tornato nuovamente a parlare della questione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto dichiarato:

“Relativamente alle cifre messe sul piatto dal club azzurro, si è registrata un’apertura del presidente, rispetto a quanto l’agente di Lorenzo aveva detto nei giorni scorsi parlando di un’offerta con decurtazione del 50%. Tutti, dopo essersi lanciati in previsioni troppo alte, hanno dovuto ridimensionare le somme in questione, scrivendo di una proposta da 2,5 milioni. Oggi, invece, sembra che De Laurentiis arrivi ai 3 milioni fissi più bonus; bonus vicini al mezzo milione. I bonus iniziali erano alti e complicati, mentre adesso si tratta di bonus più fattibili e facili da raggiungere. Per il resto, non esistono proposte ‘monstre’ da 5-6 milioni per tre anni. Capiremo se Insigne vorrà accettare, da gennaio in poi, di guadagnare un po’ meno o se, invece, preferirà tentare un’avventura negli Stati Uniti e chiudere la carriera altrove”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini: “Ho chiamato Koulibaly dopo l’episodio di Firenze. Che vergogna!”

UFFICIALE – Inter-Napoli, vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Johnson non ci faremo intimidire dal terrorismo