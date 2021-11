Il Napoli monitora Lorenzo Lucca, fissato il prezzo dell’attaccante del Pisa

Il Napoli non perde di vista Lorenzo Lucca

Secondo a quanto riportato da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, il club azzurro non ha perso di vista l’attaccante del Pisa Lorenzo Lucca. Lo stesso giornalista, ha poi raccontato un aneddoto che vede protagonista il Torino. Ecco quanto dichiarato:

“Il Torino si sta mangiando le mani e anche qualche altra cosa. Lo aveva nelle giovanili, ma se l’è lasciato scappare. Ora ci sono tante big sul centravanti, tra queste anche il Napoli. Ma il Pisa spara alto: vuole circa venti milioni di euro per lasciarlo andare via: davvero tanti per un giovane”.

