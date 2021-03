Bruno Satin, ex agente Koulibaly: “Per lui in Italia c’è solo il Napoli, non andrà alla Juve”

Bruno Satin commenta le voci che danno Koulibaly verso la Juventus

L’ex agente di Kalidou Koulibaly Bruno Satin, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha commentato alcune voci di mercato che vedrebbero la Juventus interessata al difensore azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“I rumors su Koulibaly ci sono da quand’è arrivato al Napoli. Dopo il primo anno già si parlava di un’uscita perché forse non aveva risposto alle aspettative, poi dopo ha avuto delle richieste perché faceva bene e oggi lo stesso. Secondo me è difficile però che vada al Bayern Monaco, una squadra che ha già tanti calciatori importanti e giovani in difesa e ha comprato Upamecano. A portarlo a Napoli è stato Micheli. Benitez poi ha dato l’ok e l’ha fatto crescere. Il primo sponsor è stato Rafa. Juventus? Sì, non ha mai pensato di indossare un’altra maglia in Italia, l’ha sempre detto. Via solo per l’estero.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, in Campania 1.644 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

De Nicola: “Ghoulam, quell’infortunio alla rotula gli ha bloccato la carriera”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa: dopo mesi ‘prigione’ con viaggio sono tornato a vivere