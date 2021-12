Bruscolotti: “Mertens è il trascinatore del Napoli, ne ero già convinto prima”

Giuseppe Bruscolotti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, elogia Dries Mertens: “Mertens è il trascinatore del Napoli, ne ero convinto già prima della gara“.

Giuseppe Bruscolotti, storico capitano degli azzurri, esalta Dries Mertens: “Questo Mertens è il trascinatore del Napoli? Certamente. Ne ero convinto prima della gara contro l’Atalanta ed è arrivata la conferma dopo. Un campione vero. Perché sa capire con velocità le situazioni per poi fare la scelta giusta. Per esempio nel gol di Zielinski ha capito che non aveva spazio per la conclusione e ha servito uno splendido assist. Invece quando ha trovato lo spazio in velocità ha concluso da grande centravanti, pur avendo Elmas libero a fianco. Peccato che poi il Napoli non abbia avuto la forza per difendere quel risultato. Ma resto ottimista, perché il gruppo dà il massimo in ogni situazione e non è facile con tante assenze importanti”.

