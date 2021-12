Bucciantini: “Il Napoli mi ha impressionato, è così forte e fiero”

Sky Calcio Club ospita il giornalista Marco Bucciantini che elogia il Napoli di Spalletti: “Il Napoli mi ha impressionato”.

Le parole di Marco Bucciantini: “Contro l’Atalanta il Napoli mi ha impressionato. Quel Napoli è morto in piedi come un albero fiero, non me lo immaginavo così forte e fiero“.

