Canale 8 – Bucciantini: “Nelle ultime partite, l’avversario che marca Lukaku è sempre il migliore in campo”

Il giornalista Marco Bucciantini, è intervenuto in diretta a ‘Ne Parliamo Il Lunedì’: “Manca non solo la connessione tra Lukaku e Kvaratskhelia ma anche un po’ di prestazione di Lukaku e Kvaratkhselia.

Iniziamo a fare questo ragionamento: nelle ultime pagelle degli avversari il marcatore di Lukaku è sempre il migliore, il giorno dopo diventa un gigante, persino Acerbi che non è che stesse vivendo un grande momento fisico. Kvaratkhselia nel miglior momento del Napoli, con un intercetto e con una bell’uscita due contropiedi belli li avvia. Sempre con molto spazio per andare avanti a Kvaratkhselia non si arriva né a un tiro né a un passaggio, si disperdono verso il centrocampo quei contropiedi. Ecco, quello è stato un momento in cui serviva più qualità da loro due“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Buongiorno migliore acquisto del Napoli: il focus

Sosta Nazionali, Conte saluta ben 13 azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”