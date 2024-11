la Repubblica – Caso Mariani, rigore evitabile: lo ha riconosciuto lui stesso

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del rigore dato all’Inter, durante la sfida contro il Napoli. La decisione ha alzato molte polemiche a sfavore del direttore di gara Mariani, che ha prontamente confessato che la decisione sarebbe potuta essere un’altra: “A fine partita Mariani ha riconosciuto che il fischio di San Siro avrebbe anche potuto risparmiarselo, eppure non si tratta di una decisione totalmente campata per aria: il contatto tra Anguissa e Dumfries c’è stato e non esiste ancora uno strumento (se non l’occhio umano, che è imperfetto) per misurarne l’intensità. La linea guida che Rocchi sta insistendo per imporre alla sua squadra prevede di sorvolare il più possibile sui grigi: un fallo, specie per quelli che devono determinare la cosiddetta massima punizione (che, in quanto massima, non deve essere conseguenza di un episodio minimo) deve essere nero o bianco, non esserci o esserci”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Buongiorno migliore acquisto del Napoli: il focus

Sosta Nazionali, Conte saluta ben 13 azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”