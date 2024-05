Corriere dello Sport – Buongiorno è nel mirino, offerta monstre del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dell’offerta monstre del Napoli per Alessandro Buongiorno. Aurelio De Laurentiis, è arrivato a offrire ben 35 milioni più 5 di bonus per il talento del Torino. Intanto lo stesso difensore, è stato la scorsa estate molto vicino all’Atalanta, poiché un pupillo di Gasperini.

Intanto, però, i granata vorrebbero attendere un’offerta interessante dalla Premier, per fare cassa: “Guarda caso: Buongiorno, un’estate fa, era praticamente stato ceduto all’Atalanta, stava per diventare un giocatore di Gasperini, ma poi fece marcia indietro e decise di continuare ancora con il Torino. Corsi e ricorsi? Non si sa mai. Proprio no”.

