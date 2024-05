Napoli-Lecce, il punto della situazione in casa azzurra

In attesa di Napoli-Lecce Il Corriere dello Sport ha riportato la situazione di alcuni giocatori della squadra di casa.

Napoli-Lecce sarà disputata il prossimo 25 maggio ed in attesa del match l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha reso note le condizioni di alcuni di azzurri.

Ecco in seguito quanto si legge:

“Osimhen da domani proverà a forzare per giocare contro il Lecce in quella che potrebbe essere l’ultima con la maglia del Napoli e dunque la partita del suo possibile addio. Come quello di Zielinski, altro assente del Franchi e fermo da diverse settimane. Riposo ieri e riposo oggi, per il Napoli, atteso dall’ultima sfida stagionale. Una gara che avrà valore soprattutto per l’atmosfera che si vivrà al Maradona con diversi giocatori al passo d’addio. Osi vorrà esserci per l’ultima e da domani si confronterà con lo staff medico. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno. Alla ripresa andrà valutato anche lo stato fisico di Gollini, Mario Rui e Di Lorenzo, gli altri assenti del Franchi.”

