Napoli-Lecce, Manna potrebbe essere in tribuna

Giovanni Manna potrebbe essere presente in tribuna durante l’ultima sfida di campionato del Napoli contro il Lecce.

Durante la sfida tra Napoli e Lecce, in programma il prossimo 25 maggio, Giovanni Manna potrebbe essere in tribuna allo Stadio Diego Armando Maradona. Inoltre nella giornata di domani il Direttore sportivo dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla Juventus. Il suo arrivo al Napoli dunque sembra sempre più imminente.

Di seguito le parole di Tuttosport in merito alla vicenda:

“E per l’ultima partita di stagione col Lecce potrebbe esserci anche il nuovo ds in tribuna al fianco del presidente: domani Giovanni Manna dovrebbe rassegnare le dimissioni dalla Juventus e nei giorni successivi il Napoli potrebbe ufficializzarne l’arrivo con un contratto quinquennale. In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato.”

