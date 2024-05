Napoli, possibile rinnovo di Anguissa ed addio di Juan Jesus

Frank Anguissa potrebbe firmare il rinnovo con il Napoli, il difensore Juan Jesus potrebbe invece lasciare il club.

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato dell’eventuale rinnovo di Frank Anguissa con il Napoli, ma anche del probabile addio di Juan Jesus.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato. Giovanni Manna parla ai dirigenti del Napoli dei colpi in entrata, di quelli in uscita, dei prestiti (Traorè e Dendoncker saranno restituiti) e dei rinnovi da proporre per i calciatori che hanno contratti con scadenza 2025 (con Anguissa si potrebbe trattare, Juan Jesus sarà libero) e 2026, soprattutto Simeone ed Ostigard.”

