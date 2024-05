Futuro Kvaratskhelia: PSG su di lui e Napoli che aumenta l’ingaggio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro dell’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sarebbe tutto da decidere. Il Napoli avrebbe intenzione di aumentare il suo ingaggio ma su di lui ci sarebbe il Paris Saint-Germain.

Ne parla La Gazzetta dello Sport:

“A ogni modo, nel futuro di Kvaratskhelia dovrebbero esserci condizioni migliori. L’accordo in vigore con gli azzurri prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. La richiesta è di 5 milioni, per ora il club si mantiene sui 4 con diversi bonus legati sia ai risultati di squadra sia ai traguardi individuali. Variabili che gli permetterebbero, di fatto, di triplicare i guadagni. Tuttavia, è molto probabile che il presidente si avvicini alle pretese del calciatore, se ci fosse la volontà comune di proseguire insieme. La differenza non è incolmabile. In tal caso, la durata sarebbe allungata di un anno e sarebbe inserita una clausola rescissoria, proprio com’è successo con Osimhen. L’importo sarebbe simile, così da assicurare al Napoli un introito considerevole a fronte di una cessione così sofferta, senza negare all’attaccante l’opportunità di misurarsi in un contesto più ambizioso. Per ora, questo è lo scenario più probabile.”

