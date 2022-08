Petagna: “Quest’anno il Napoli vincerà lo scudetto”

Petagna: “In tre mi hanno chiesto di restare a Napoli. Ho vissuto due anni incredibili”

Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, oggi al Monza, ha parlato ai taccuini del Corriere dello Sport. L’ex centravanti azzurro ha parlato della sua decisione di lasciare la Campania. Ecco le sue parole:

“E’ un campionato diviso in due? Adesso le grandi non stanno lasciando niente alle altre, ma nel girone di ritorno, quando i punti peseranno ancora di più, magari… Sono convinto per esempio che al ritorno qua a Monza il Napoli faticherà molto di più per batterci. Vedendo l’inizio degli uomini di Spalletti, non mi è venuto qualche dubbio sulla sua decisione di lasciare Napoli per sposare il progetto del Monza? A Napoli ho vissuto due anni incredibili e stavo bene. Se non mi avessero cercato Berlusconi e Galliani, sarei rimasto perché De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti volevano che restassi”.

“Quando ti chiamano Berlusconi e Galliani, non si può dire di no. Se ripenso all’esperienza in azzurro, ho dei rammarichi? Lo scudetto che non abbiamo vinto lo scorso anno è il rimpianto più grande perché avevamo un allenatore bravissimo e una rosa forte. Purtroppo è andata così”.

“Chi vincerà lo scudetto? Il Napoli. Ha tutto per riuscirci, compreso un pubblico eccezionale”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina-Napoli, Italiano: “Felicissimo della prestazione”

Fiorentina-Napoli, Spalletti: “I tifosi alle spalle offendono dall’inizio alla fine, una maleducazione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fa inversione a ‘U’ con suv su A1, fermato dalla Polstrada