Arbitri & Arbitri – Matteo Marcenaro dirige Napoli-Lecce

Matteo Marcenaro, nato a Genova il 9 novembre 1992, inizia ad arbitrare nel 2007 all’età di quindici anni. Dopo la gavetta nelle serie minori, debutta nel 2014 a livello nazionale in Serie D. Il 1º luglio 2017 viene promosso in CAN C e nello stesso anno esordisce in Serie C, dirigendo Pro Piacenza-Giana Ermino con il risultato finale di 3-1 in favore dei padroni di casa. Nel 2021 dirige la sua prima gara in Serie B: Pisa-Virtus Entella terminata sul 3-2 per i toscani.

Il 17 giugno 2021 gli viene affidata la finale di ritorno dei play off di Serie C tra Alessandria e Padova e pochi giorni dopo, più precisamente Il 1º luglio 2021, viene promosso alla CAN A-B. L’esordio nella massima serie, avviene il 30 novembre 2021 in occasione di Hellas Verona-Cagliari 0-0. Le direzioni totali del fischietto genovese in Serie A sono 4, oltre a Verona-Cagliari infatti si contano: Empoli-Hellas Verona 1-1 (20 marzo 2022); Sassuolo-Udinese 1-1 (7 maggio 2022) e Bologna-Hellas Verona 1-1 (21 agosto 2022).

I precedenti di Marcenaro con il Napoli

Mercoledì, allo stadio Diego Armando Maradona, il fischietto di Genova dirigerà per la prima volta una gara del Napoli.

I precedenti di Marcenaro con il Lecce

Mercenaro ha un solo precedente con i pugliesi: Ternana-Lecce 1-4 del 22 aprile 2022

