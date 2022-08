Fiorentina-Napoli, Italiano: “Felicissimo della prestazione”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio contro il Napoli.

Il match tra Fiorentina e Napoli è terminato con il punteggio di 0-0 ed al termine della gara il tecnico Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Nonostante la mancanza di reti ed il conseguente pareggio finale, il tecnico si dice felicissimo della prestazione dei sui ragazzi.

Ecco quanto ha dichiarato:

“Penso che si va sempre a momenti, come nelle partite. Oggi è stata una partita strana, noi cerchiamo di essere più compatti per evitare i gol presi, infatti stiamo avendo risultati. Dobbiamo però essere più concreti e bravi sotto porta, avere più velocità nell’ultimo passaggio e trovare il gol. Credo sia stata una partita bellissima, affrontavamo uno squadrone come il Napoli e io sono felice di ciò che hanno fatto i ragazzi. Dobbiamo iniziare a fare gol. Ho fatto anche una battuta ai ragazzi, di non farmi innamorare degli 0-0, ma con questa prestazione sono felicissimo del risultato.

Su Jovic afferma:

Credo che vada riattivato su più fronti: condizione fisica, mentale, nel fatto che ora gioca alla Fiorentina e non più con campionissimi. Si deve sacrificare e riattivare in tutto. Negli allenamenti si vedono le qualità di un campione e noi, con la società, abbiamo puntato su questo. Sta anche a lui tirarle fuori. Penso che possa fare la prima punta, anche se non l’ha mai fatta. Sa attaccare la profondità, è un calciatore da rigenerare. Dobbiamo semplicemente lavorare servendo dei palloni sotto porta da spingere in rete, far crescere autostima. Può fare la differenza, ha una forza fisica straripante anche se non la sta facendo vedere. Quando sbloccheremo questo livello sarà in grado di fare vedere cose meravigliose. Oggi abbiamo giocato col Napoli e ci può stare di non creare tante occasioni.”

