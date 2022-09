Ag. Meret: “Si merita tutto quello che sta vivendo”

Meret, le parole dell’agente

Presente al Festival dello Sport a Trento, l’agente Federico Pastorello ha rilasciato un’intervista a Gazzetta.it. Ecco le sue parole:

Cosa ci dice di Meret?

“Ha trovato finalmente un po’ di continuità e di conseguenza sono tronate anche le prestazioni, che per me non sono una novità. Le scelte delle scorse stagioni lo avevano penalizzato, ora per forza si è dovuto puntare su di lui. Si merita tutto quello che sta vivendo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mancini: “Raspadori può diventare un calciatore importante per la nazionale. Deve crescere”

Del Genio: “Contro il Torino si può scegliere Raspadori al posto di Lozano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Luigi Di Maio fuori dal Parlamento, sconfitto da Sergio Costa a Napoli