Corriere dello Sport – Buongiorno, Manna incontra il Torino per trovare l’intesa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse del Napoli, per Alessandro Buongiorno. Il giocatore è stato una delle prime richieste di Antonio Conte, poiché sarebbe un difensore ad hoc nella difesa a tre. Lo ha fatto nella parentesi di Nicola a Torino e nel triennio di Juric. I granata però non sembrerebbero essere disposti a vendere il giocatore, dichiarando più volte di non averlo mai messo sul mercato. Intanto Manna ha incontrato il collega ds Vagnati, si sono parlati per cercare una soluzione.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Hermoso, c’è distanza: richiesta d’ingaggio alta, la cifra

Venerato: “Di Lorenzo e Kvara? ADL ha fatto una promessa a Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi