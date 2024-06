Facebook – Del Genio: “Proverei a incassare il massimo dai giocatori che da un anno sono sottotono”

Il giornalista Paolo Del Genio, sul proprio profilo social, ha commentato la condizione die giocatori del Napoli, soprattutto dopo il brutto ko dell’Italia contro la Spagna: “Proverei ad incassare il massimo possibile adesso per tutti i calciatori del Napoli che da un anno ormai, non pochi mesi un anno, sembrano essere entrati inesorabilmente in una clamorosa parabola discendente”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Hermoso, c’è distanza: richiesta d’ingaggio alta, la cifra

Venerato: “Di Lorenzo e Kvara? ADL ha fatto una promessa a Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi