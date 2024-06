Leonino – Gyokeres a un passo dall’Arsenal: Osimhen sempre più lontano dalla Premier

Il portale online, ha anticipato la mossa dell’Arsenal: il club sarebbe vicinissimo a ingaggiare Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, per una cifra inferiore alla clausola di 100 milioni di euro.

La notizia è stata lanciata in Portogallo, dove è stato spiegato che le parti si stanno accordando per una cifra intorno ai 90 milioni di euro più bonus. A questo punto, per Victor Osimhen, la Premier è sempre più lontana, poiché anche l’Arsenal avrebbe cambiato rotta.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Hermoso, c’è distanza: richiesta d’ingaggio alta, la cifra

Venerato: “Di Lorenzo e Kvara? ADL ha fatto una promessa a Conte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi