Il Liverpool vince contro il Southampton e vola ai quarti di FA Cup

Il Liverpool passa il turno di FA Cup

Il Liverpool vince 3-2 contro il Southampton ed avanza ai quarti di finale di FA Cup.

I Reds ospitano ad Anfield il Southampton per il quinto turno di FA Cup. I Saints partono subito forte impensierendo il Liverpool al 5′ con un palo colpito da Sulemana dalla sinistra dell’area ed al 6′, dopo un errore in uscita della difesa dei Reds, con Sékou Mara che trova un attentissimo Kelleher. La risposta del Liverpool arriva al 44′ con il gol dell’esordiente Koumas. Il gallese riceve palla sul vertice sinistro dell’area, si accentra e lascia partire il destro da fuori area trovando il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude così 1-0 in favore dei Reds. La seconda metà di gioco inizia con il Southampton in attacco. Edozie parte dalla destra e crossa in mezzo. Mara non riesce a colpire, ma da dietro arriva Soulemana che conclude a rete trovando però l’ottima parata del portiere Kelleher. Al 73′ il Liverpool sfrutta un errore in fase di impostazione dei Saints trovando il gol del raddoppio con Danns, un altro prodotto del vivaio lanciato da Klopp. Il Liverpool chiude definitivamente la partita all’88’ trovando il gol del 3-0. Bradley raccoglie al limite dell’area la respinta del portiere avversario e calcia subito di esterno destro. Lumley para, ma sulla respinta il più sveglio di tutti è Danns che trova la doppietta personale con un tap in a porta vuota. I Reds vincono così 3-0 la partita accedendo ai quarti di finale dove incontrerà il Manchester United.

TABELLINO

LIVERPOOL: Kelleher, Bradley, Quansah, Van Dijk (45′ Konaté), Tsimikas, McConnell (62′ Mac Allister), Gomez, Clark, Elliot (78′ Nyoni), Gakpo (90′ Gordon), Koumas (63′ Danns)

SOUTHAMPTON: Lumley, Bree (58′ Walker-Peters), Stephens, Bednarek, Manning, Aribo, Charles, Rothwell (69′ Smallbone), Edozie (69′ Che Adams), Mara, Sulemana (58′ Armstrong)

Maurizio Rasa