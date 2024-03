Il Chelsea passa il turno di FA Cup. Vittoria per 3-2 contro il Leeds

Il Chelsea vince 3-2 passa sul Leeds all’ultimo respiro.

Il Chelsea vince 3-2 contro il Leeds nei minuti finali e passa il turno di FA Cup.

I Blues ospitano a Stamford Bridge il Leeds per il quinto turno di FA Cup. I Peacocks partono forte trovando il gol del vantaggio all’8′. La difesa del Chelsea pasticcia regalando il pallone a Jaidon Anthony che serve in mezzo Mateo Joseph che sigla il gol del vantaggio. I Blues reagiscono subito. Un’ottima triangolazione al limite dell’area libera Jackson sulla destra che incrocia il tiro e segna il gol dell’1-1 al 15′. Il Chelsea continua a spingere sull’acceleratore ed al 37′ si porta in vantaggio. Sterling si libera sulla destra e serve a memoria Mudryk in mezzo all’area. L’ucraino colpisce di prima col destro siglando così il gol del vantaggio per i padroni di casa. Il primo tempo finisce così con il Chelsea in vantaggio per 2-1. Nella ripresa il Leeds prova a scuotersi ed al 59′ trova il gol del pareggio. Jaidon Anthony crossa dalla sinistra un pallone delizioso che trova sul secondo palo il colpo di testa di Mateo Joseph. 2-2 e doppietta personale per l’inglese. Il Chelsea soffre, ma al 90′ Enzo Fernandez pesca in area Conor Gallagher che si libera della marcato e lascia andare un destro potentissimo che si insacca sotto la traversa siglando il 3-2 per i Blues. Il Chelsea vince all’ultimo respiro e si guadagna il biglietto per i quarti di finale di FA Cup.

TABELLINO:

CHELSEA: Sanchez, Gusto (61′ Ben Chilwell), Disasi, Chaloba, Gilchrist (74′ Colwill), Caicedo, Fernandez, Madueke (61′ Gallagher), Mudryk (90+3 Tauriainen), Sterling (74′ Palmer), Jackson

LEEDS: Meslier, Roberts, Rodon, Cooper, Firpo, Ampadu, Gray, James (79′ Gnonto), Piroe (79′ Summerville), Anthony,Joseph

Maurizio Rasa