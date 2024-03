Napoli, la gara contro il Sassuolo può considerarsi un punto di partenza?

La sfida tra del Napoli e Sassuolo ha finalmente regalato agli azzurri una vittoria che non si vedeva da tempo.

Nel pomeriggio di ieri 28 febbraio Sassuolo e Napoli si sono sfidate al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara andata in scena sarà certamente ricordata da tutti i tifosi azzurri. Dopo una lunga striscia di risultati che hanno lasciato l’amaro in bocca la squadra di Francesco Calzona ha portato a casa non solo i tre punti ma anche una vittoria schiacciante. Eppure la parte iniziale del match ha lasciato presagire un finale non tanto diverso da quelli precedenti. Al minuto 17 infatti i neroverdi, anch’essi a secco di vittorie dallo scorso 6 gennaio e con un recentissimo cambio di allenatore, passano in vantaggio grazie alla rete di Uric Racic. Bastano però poco più di dieci minuti ad Arim Rrahmani per accorciare le distanze e passare poi il testimone alla più celebre coppia d’attacco azzurra del momento. Una tripletta di Victor Osimhen ed una doppietta di Khvicha Kvaratskhelia regalano alla squadra ed ai tifosi azzurri una vittoria schiacciante che non avveniva dal 13 gennaio 2023. In tale occasione i partenopei vinsero ben 5-1 allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus. Dopo tanto tempo sembra essersi rivista quella squadra che solo nove mesi fa ha cucito sulla propria maglia il terzo Scudetto della storia del club. Sicuramente il match andato in scena ieri servirà ad essere più sereni dal punto di vista mentale, e più sicuri di poter riuscire a battere la prossima domenica anche una Juventus seconda in classifica.

La corsa per un posto in Europa

Ma qual è la situazione dopo questi tre punti che ormai mancavano dall’inizio del mese? Il Napoli è ora al nono posto della classifica di Serie A, dunque quasi nella seconda parte. La stessa squadra che lo scorso anno ha alzato il tricolore si ritrova adesso a lottare per un posto in Europa. Tuttavia la distanza dal quarto posto è di sole due lunghezze, di conseguenza basterebbe davvero ritrovare quella serenità e quello spirito di squadra per puntare ad un posto tra le grandi in Champions League. Se ormai la maggior parte dei supporters vedevano il club partenopeo non più in grado di puntare così in alto, la gara di ieri sicuramente ha mandato un messaggio chiaro. Ma la questione che sicuramente tutti si staranno chiedendo è: sarà un caso sporadico o la giornata di ieri potrebbe essere l’inizio di una lunga serie di risultati utili per l’obiettivo finale. Per la risposta bisogna attendere, quel che è certo è gli azzurri non hanno assolutamente mollato il colpo.

Maria Marinelli

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com