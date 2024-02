Tele A – Graziani: “Natan non gioca e non ha mai fatto grossi svarioni difensivi”

L’ex giocatore e allenatore, Ciccio Graziani, è intervenuto in diretta di A Tutto Napoli, per commentare i problemi difensivi del Napoli: “Non si può fare quella lettura difensiva così sbagliata. E’ una traiettoria così lineare… non esiste prendere quel gol al 96′! Juan Jesus non si sa dove guarda ad un certo punto, ma c’è un solo avversario. Calzona dice è un problema mentale, speriamo lavori in questo senso oltre che sulla tattica altrimenti si perde tempo. Natan? Non ha mai fatto grossi svarioni difensivi. Non l’ho mai visto da 9, ma neanche da 4 o fare questi svarioni che hanno fatto gli altri. Per me è un buon giocatore”.

