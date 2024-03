Napoli, pronti 20 milioni per Sebastian Szymanski del Fenerbache

Napoli, occhi su Szymanski

Il Napoli ha messo gli occhi su Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo in forza al Fenerbache che in questa stagione ha messo a referto 9 gol e 9 assist in tutte le competizioni. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, attraverso il suo account ufficiale X, il club azzurro è pronto a fare la prima offerta. Ecco quanto pubblicato:

“Il Napoli ha intenzione di fare un’offerta iniziale di 20 milioni di euro per il centrocampista del Fenerbahce Sebastian Szymanski. Real Sociedad, Inter, Milan, Manchester United, Arsenal e Tottenham sono state tutte collegate al 24enne polacco”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

