Zazzaroni: “Juventus-Napoli? Ecco perchè ADL ha deciso di non far partire la squadra”

Zazzaroni torna sul caso Juventus-Napoli

Il giornalista, sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela i motivi secondo cui De Laurentiis avrebbe preso la decisione di non far partire la squadra per Torino.

“Secondo gli accusatori di De Laurentiis, sarebbe stata proprio l’intenzione di non mandare i suoi in giro per il mondo la ragione della mancata partenza per Torino che ha peraltro tolto al Napoli un punto certo (la penalizzazione) e altri possibili (dal campo)”

