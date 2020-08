Caccia all’esterno, Josip Brekalo del Wolfsburg nella lista del Napoli

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’esterno sinistro Josip Brekalo è sul taccuino di Giuntoli.

Brekalo, calciatore croato in forza al Wolfsburg, viene valutato intorno ai 13 milioni di euro ed è un classe ’98 che può eventualmente coprire anche l’out di destra. Restano nel mirino del Napoli anche Jeremie Boga e Cengiz Under e ciò lascia presagire le partenze di Younes (su di lui fortemente in Genoa ma anche il Fortuna Dusseldorf) e di Lozano che potrebbe andare in prestito considerando che non ci sono al momento offerte che possano accontentare le pretese di De Laurentiis per il messicano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Terzino sinistro – Tagliafico piace molto al Napoli, ma attenzione al Leicester

Zielinski rinnova col Napoli: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tempesta Laura su Cuba, 12 morti a Haiti