Maxi-operazione Napoli-Roma: Milik via per 40mln, le contropartite Under e un Primavera

Ciro Venerato sulla Maxi-operazione tra Napoli e Roma

Ciro Venerato esperto di mercato Rai è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della maxi operazione tra il Napoli e la Roma. Di seguito quanto riferito da Venerato:

“La Roma vuole soddisfare il Napoli nel valutare a bilancio 40 milioni Arkadiusz Milik (sul quale resta forte la Juventus) e ciò permetterebbe di fare una grossa plusvalenza al Napoli. Il club giallorosso valuta Cengiz Under 30 milioni di euro in modo da fare una plusvalenza importante e per gli altri 10 milioni vorrebbe inserire nell’operazione altre pedine, ad esempio Alessio Riccardi o altri giovani della Primavera, sulla falsa riga di quanto fatto da Lille e Napoli nell’ambito dell’affare-Osimhen.

