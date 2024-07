Cagliari-Gaetano, c’è l’offerta di 8 milioni: la reazione del Napoli

Secondo il quotidiano Tuttosport il Cagliari avrebbe offerto 8 milioni per l’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano.

Il Cagliari avrebbe espresso interesse per Gianluca Gaetano, che sembrerebbe destinato ad un futuro lontano da Napoli. Il club sardo avrebbe già fatto un’offerta pari a 8 milioni per l’attaccante classe 2000 ma il Napoli ne vorrebbe almeno 12.

Ne parla l’odierna edizione di Tuttosport:

“Gianluca Gaetano lascerà il Napoli in questa sessione di mercato e lo farà a titolo definitivo. Sul giocatore prodotto delle giovanili partenopei c’è il Cagliari che continua l’inseguimento, ma resiste ancora distanza tra le parti. L’offerta del club sardo ad oggi è di 8 milioni più bonus, ma il club di Aurelio De Laurentiis ne chiede 12 per vendere il proprio gioiellino che proprio al Cagliari s’è messo in mostra nella seconda parte della stagione in prestito. Ora si prova il ritorno in Sardegna, ma a titolo definitivo.”

