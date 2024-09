Corriere dello Sport – Cagliari-Napoli, la probabile formazione di Conte

Romelu Lukaku dal primo minuto contro il Cagliari. Per il resto, la squadra dovrebbe essere confermata: da Anguissa a Meret in porta. Difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; la linea a quattro di mediana formata da Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Olivera; Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku in attacco. Resta la rifinitura, ma dovrebbe essere questa la formazione che andrà a caccia della terza vittoria di fila.

