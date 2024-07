la Repubblica – Cajuste fuori dal progetto: Conte vuole Gilmour

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul centrocampo del Napoli. In modo particolare sul futuro di Jens Cajuste, ormai fuori dal progetto. Antonio Conte avrebbe già comunicato il nome del profilo, con il quale vorrebbe sostituire il giocatore:

“Dopo l’addio di Cajuste ci sarà da inserire nel mosaico i muscoli e l’intelligenza tattica di Billy Gilmour. Il 23enne scozzese è una richiesta precisa di Conte per migliorare la mediana: ha intelligenza tattica e grande propensione in fase di copertura. I dieci milioni proposti dal Napoli al Brighton non bastano, servirà un rilancio per ottenere il sì definitivo. Il diesse Giovanni Manna lo farà non appena avrà la certezza dell’addio di Cajuste”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

