Calaiò su Empoli-Napoli: “Campo insidioso per gli azzurri”

L’ex giocatore Emanuele Calaiò ha parlato della sfida di campionato tra Napoli ed Empoli ai microfoni di “Radio Marte”.

Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” ed ha parlato della sfida tra Napoli ed Empoli che si giocherà il prossimo 25 febbraio.

“Quello dell’Empoli è sempre un campo ostico, le insidie ci sono perché i toscani sono ben allenati e giocano un ottimo calcio. Non è un Empoli che si chiude, ma ha una sua identità e prova sempre a fare punti. Il Napoli viene da una partita di Champions League ed ha sprecato un po’ di energie, però se gioca da Napoli può battere sempre chiunque. Le alternative ci sono e sono ottime: Luciano Spalletti può fare turnover, sicuro di avere in panchina ragazzi che valgono quanto i titolari. Spalletti ci ha abituato a vedere poche rotazioni: credo che ci saranno Kim, Mario Rui, Politano, Elmas o Ndombele. Insomma, tre o quattro cambi, non di più. Questa squadra ha fame, vuole vincere tutte le partite e gioca con la consapevolezza di essere forte. Andrà in Toscana per fare tre punti. Anche per questo, non mi aspetto grossi stravolgimenti.”

