Napoli-Hojlund, De Laurentiis vorrebbe bloccarlo il prima possibile

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund e l’interesse da parte del Napoli.

Da qualche giorno Rasmus Hojlund, attaccante originario della Danimarca che veste la maglia dell’Atalanta, viene spesso accostato al Napoli. Il motivo avrebbe a che fare con un interesse da parte del club partenopeo per il giocatore. Rasmus Hojlund è approdato nella massima serie calcistica italiana soltanto quest’anno, ma subito si sarebbe fatto notare. Oltre il Napoli infatti anche il Milan sarebbe nella lista dei club corteggiatori.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è focalizzata proprio sull’interesse del Napoli nei confronti del giocatore classe 2003, in particolare ha riportato una presunta idea del Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto si legge sul quotidiano quest’ultimo vorrebbe bloccare subito il giocatore ma lasciarlo una stagione in più nel club bergamasco.

“6 gol alla sua prima stagione in Serie A. Al club di De Laurentiis potrebbe bastare anche bloccarlo e lasciarlo ancora una stagione in più a Bergamo, per maturare.”

Fonte foto: Instagram, @rasmus.hiejlund

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conferenza Spalletti: “Che scaramanzia, vogliamo vincere. Contro l’Empoli con occhiali da fabbro. Ho tre insostituibili”

FOTO – Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici