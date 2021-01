Calciomercato, Milik pronto a dire si al Marsiglia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Arek Milik avrebbe accettato il trasferimento al Marsiglia. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il polacco ci ha riflettuto su, rendendosi disponibile ad una soluzione immediata che condurrebbe all’Olympique Marsiglia, ultimamente sulle sue tracce ed in maniera del tutto decisa. Fatto sta che il Marsiglia pare si sia spinto sino a dieci milioni, ne mancherebbero perciò cinque per soddisfare la richiesta del Napoli. In alternativa, se cioè non si dovesse trovare punto d’incontro, si potrebbe percorrere la via del rinnovo, per poi cederlo ai transalpini in prestito (con obbligo di riscatto), distanziandone così il pagamento.”

