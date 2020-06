Calcio in lutto: è morto Mario Corso, l’ideatore della punizione a “foglia morta”

Mario Corso è morto dopo essere stato ricoverato alcuni giorni in ospedale. Aveva 79 anni

Calcio italiano in lutto. Mario, per tutti Mariolino, Corso è morto dopo essere stato ricoverato alcuni giorni fa in ospedale. L’ex calciatore è stato uno dei più grandi talenti del passato, fenomenale mancino della Grande Inter campione euromondiale negli anni Sessanta.

Parlare di Mario Corso significa inevitabilmente ricordare la sua punizione a “foglia morta”: il pallone calciato da Mario sembrava finire alto sopra la traversa invece cadeva lentamente in porta facendo restare di sasso il portiere avversario di turno.

Corso avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 agosto.

