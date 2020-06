Alex Zanardi operato d’urgenza, condizioni gravissime

Alex Zanardi versa in codizione gravissime+

Dopo il gravissimo incidente avvenuto oggi, arriva il bollettino ufficiale dell’ospedale di Siena dove è attualemnte ricoverato Alex Zanardi. Ecco quanto comunicato:

L’ex pilota automobilistico Alex Zanardi è ricoverato in condizioni gravissime, è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia“.

