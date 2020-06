Napoli, per l’attacco si punta sempre su Osimhen. Milik andrà via

Osimhen nome caldo, Milik andrà via

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il Napoli punta forte su Victor Osimhen. Nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati, con il Lille che ha stabilito il prezzo per cedere l’attaccante. Il club francese ha chiesto una cifra vicina ai 60 milioni, cifra che in parte verrà finanziata dalla cessione di Milik. Gattuso spinge per avere Osimhen, tanto da aver avuto già contatti telefonici con il calciatore nigeriano. Per quanto riguarda Milik, la società è stata molto chiara: verra ceduto al miglior offerente. Il club azzurro non intende farlo partire a scadenza, e sta cercando di monetizzare la sua cessione.

